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ALF Araştırma: Aydın'da Ak Parti, CHP'yi geçti

ALF Araştırma Aydın, Denizli ve Muğla'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre; Aydın'da Ak Parti, CHP'yi geçerek birinci parti görünüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 18:58, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 19:32
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ALF Araştırma: Aydın'da Ak Parti, CHP'yi geçti

ALF Araştırma üç ilde yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Aydın'da 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında 1450 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre; 2018 seçimlerinde CHP'nin birinci çıktğı ilde Ak Parti birinci parti görünüyor. Ankete göre Aydın'da Ak Parti 4 vekil, CHP 3 vekil ve İYİ Parti 1 vekil çıkaracak.

Muğla'da 22-27 Nisan 2023 tarihleri arasında 1280 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre; CHP birinci, Ak Parti ikinci ve İYİ Parti de üçüncü parti konumunda.

Denizli'de 20-22 Nisan 2023 tarihleri arasında 1350 kişi ile yüz yüze yapılan ankete göre; Ak Parti birinci, CHP ikinci parti ve İYİ Parti de üçüncü parti görünüyor.

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