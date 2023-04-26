Akşener: İYİ Parti birinci olacak, bu ucube sistem ortadan kalkacak

Akşener, Keçiören Kızlarpınarı Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışında konuştu.

Partisinin kuruluşundan bu yana suçlandıklarını belirten Akşener, "O kadar enteresan ki benim şahsımda siz suçlandınız. Aynı anda hem FETÖ'cü hem kafir oldum. Aynı anda hem faili meçhulcü oldum hem PKK'lı oldum. Niçin hep bize yapıldı bunlar? Çünkü bizden, cesaretimizden, samimiyetimizden dürüstlüğümüzden korkuyorlar. Biz dürüst, cesur, samimi, ihlaslı insanlar bir araya geldik." dedi.

Akşener, 31 Mart seçimlerine, İYİ Parti'nin teklifi üzerine CHP ile birlikte girdiklerini anlatarak, seçim sonucunda Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının kazanıldığını ifade etti ve "bu iki şehrin ciğerleri söktüğünü" söyledi.

14 Mayıs'taki seçimlere işaret eden Akşener, şöyle devam etti:

"(Seçimlerden) İYİ Parti milletimizin teveccühüyle birinci çıkacak. Sonra bu ucube sistem ortadan kalkacak. Ucube sistem kaktığı andan itibaren yargı, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı tam anlamıyla uygulanacak. En önemlisi ne uygulanacak biliyor musunuz? Bir ay içinde 100 bin öğretmen tayini olacak ve KPSS mağdurlarının mağduriyeti giderilecek. Memurlarla 7 bin 500 liralık emekli maaşları arasında, EYT'lilerdeki, 3600'deki haksızlık giderilecek."

Türkiye'yi beraber inşa edeceklerini belirten Akşener, alandakilerden cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekili seçimlerinde ise İYİ Parti'ye oy istedi.

Akşener, konuşmasının ardından merkezin açılışını yaptı.