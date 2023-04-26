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Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy kullanacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçime ilişkin Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 20:17, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 20:23
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Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmen 14 Mayıs'ta oy kullanacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki incelemelerini tamamlayan Yener, Kahramanmaraş'ta seçimle ilgili alınan güvenlik tedbirlerini yerinde kontrol etti.

Yener'e, incelemelerde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, il ve ilçe seçim kurulu başkanları eşlik etti.

Kahramanmaraş Adliyesi önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yener, daha önce de bölgeye seçim çalışmaları için ekiplerin geldiğini fakat bizzat afet bölgelerinde gözlemlerde bulunmak istediğini bildirdi.

Hatay ve Kahramanmaraş'ta oy kullanılacak konteynerlerin temin edilmeye başlandığını bildiren Yener, "Temin edilen konteynerlerin oy kullanmak için uygun olduğu görülmüştür. Bugün burada yaptığımız temaslarda da Kahramanmaraş il genelinde yaklaşık 150 adet konteynere ihtiyaç bulunulduğu görülmüş önümüzdeki hafta içerisinde ihtiyacın karşılanacağı tespit edilmiş ve 14 Mayıs'a kadar da tüm eksikliklerin giderileceğini sayın valimiz bizlere aktarmıştır." dedi.

- "Kahramanmaraş'ta 752 bin seçmenimiz bulunmaktadır"

İl genelinde güvenlik tedbirlerinin alınarak seçmenlerin oy kullanması için güvenli alanların oluşturulduğunu bildiren Yener, şunları söyledi:

"Ayrıca Hatay'daki ziyaretimiz esnasında seçmen sayılarına ilişkin bir beyanatta bulunmuştum. Zannedersem yanlış bir anlaşılma var. Antakya merkezde ve Defne ilçemizde ziyarette bulunduk. Verdiğimiz rakam Antakya merkez ve Defne ilçelerimizin toplamına ilişkindir. Hatay toplamındaki seçmen sayımız yaklaşık 1 milyon 61 bin civarındadır. Kahramanmaraş'ta ise yaklaşık olarak 752 bin seçmenimiz bulunmaktadır. 14 Mayıs sabahı tüm bölgede alınan tedbirler neticesinde seçmenlerimiz güvenli bir şekilde oylarını kullanacaktır. Seçmen ve siyasi partilerimizin bu konuda gönüllerinin rahat olması gerektiğini belirtirim. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza da sağlık ve sıhhat diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah hep birlikte bu yaraları en kısa zamanda sararak hep birlikte ayağa kalkacağız."

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