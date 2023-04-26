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Gazeteci Can Tanrıyar İstanbul'da gözaltına alındı

Uçankuş televizyonunun sahibi gazeteci Can Tanrıyar, "nitelikli yağmaya teşebbüs" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 20:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 20:26
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Gazeteci Can Tanrıyar İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Muhammed Yakut'un yaptığı suç içerikli video paylaşımlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Can Tanrıyar'ın, paylaşımlarda kullanılmak üzere bilgi, belge ve fotoğraf aktarımı yaptığı, şüpheliyle video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiğine yönelik tespitlerde bulunuldu.

Soruşturma kapsamında Tanrıyar hakkında, şüpheli Yakut'la birlikte fikir ve eylem birliği içerisinde müşteki bir kişiye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" eyleminde bulunduğuna dair tespitler nedeniyle gözaltı kararı verildi.

Karar sonrası Tanrıyar, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen Tanrıyar'ın işlemleri sürüyor.

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