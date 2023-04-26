Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
%0.99 Faizli 50.000 TL Kredi!
%0.99 Faizli 50.000 TL Kredi!
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Türk Kızılay'dan 'kan satışı' iddialarına açıklama
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Ankara-Sivas YHT mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Bakan Soylu: Polisimiz terör kıyafetini giymiş milletvekili adayını kıskıvrak aldı
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
Togg CEO'su Karakaş: Mayıs'ta 1000'in üzerinde aracı teslim edeceğiz
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
AK Parti'li Turan'dan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Yurdun büyük kesiminde kuvvetli yağış bekleniyor
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
İşte oy pusulaları! 9 farklı boyda olacak, 1 metreyi bulacak
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
YSK Başkanı Yener'den 'seçim güvenliği' açıklaması
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
Seçim aracındaki AFAD yardım kolileri görüntüleri hakkında açıklama
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Yaklaşık 6,5 yılda kaymakam ve vali yardımcısı sayımız 135 oldu'
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programları iptal
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
2023-YKS'de hatalı, eksik sınav ücreti yatıranlar hakkında duyuru
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
73 ülkede sandık kuruluyor: En çok seçmen Almanya, en az seçmen Brezilya'da
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Zeytinyağı fiyatı uçuşa geçti
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Erdoğan canlı yayında rahatsızlandı
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Aile Bakanlığının 2 bin 431 personel alım ilanı Resmi Gazete'de
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
'Cezaevlerindeki ve yurt dışındaki teröristler 14 Mayıs'ı bekliyor'
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Bakan Yanık: 2 bin 431 personel alımı mülakatsız olacak
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Dışişlerinden BM'den Feridun Sinirlioğlu'na yeni görev verilmesine açıklama
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Eski ATO Başkanvekili Aypek, koruması tarafından öldürüldü
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

Ankara'da araç satan ve almak isteyen 2 kişiyi "sazan sarmalı" olarak bilinen yöntemle dolandırdıkları gerekçesiyle Mersin'de gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2023 23:14, Son Güncelleme : 26 Nisan 2023 23:15
Yazdır
Mersin'de 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandırıcılık iddiasına 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da aracını satmak için internete ilan veren K.O'nun bilgilerini kopyalayan şüpheli, benzer görsellerle sahte satış ilanı oluşturdu.

Kendini satıcı gibi göstererek aracı satın almak isteyen H.Ç. ile görüşen zanlı, K.O'ya da kendini alıcı olarak tanıttı.

Satıcı K.O. ile alıcı H.Ç'yi ayrı ayrı arayarak noterde buluşturan zanlı, 850 bin liralık satış bedelinin kendi hesabına aktarılmasını sağladı.

Dolandırıldıklarını anlayan tarafların şikayeti üzerine harekete geçen polis, "sazan sarmalı" yöntemini kullanan şüpheli F.H'nin Mersin'de olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda F.H. ve bankadan çektiği parayı verdiği A.K, V.A, E.Ö. ve N.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.H, V.A. ve A.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber