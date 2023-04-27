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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki tır ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 07:31, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 07:32
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Afyonkarahisar'da zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü

Ç.Y (82) idaresindeki 03 HL 640 plakalı kamyonet, Emirdağ ilçesi istikametinden Suvermez köyü istikametine giderken H.İ.Y (47) yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı tıra çarptı. Ardından 03 HL 640 plakalı kamyonete aynı M.G (46) yönetimindeki 42 AAE 352 plakalı tır çarptı.

Kazada ağır yaralanan Ç.Y ve aynı araçta bulunan B.Y (25), kaldırıldıkları Emirdağ Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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