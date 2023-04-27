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'Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Milletin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım'

"Ben seçildiğimde bana herhangi bir parti gelip bir dayatmada bulunamayacak. Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Milletin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım"- "Sinan Oğan geldiğinde dağa taşa her yere 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazısını yeniden yazacak devlet adamı olacaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 07:34, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 07:35
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'Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Milletin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım'

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, "Ben seçildiğimde bana her hangi bir parti gelip bir dayatmada bulunamayacak. Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Milletin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım." dedi.

Oğan, tvnet televizyonunun canlı yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim çalışmalarına ilişkin bilgiler vererek projelerini anlatan Oğan, Türkiye'nin tamamına bedava internet sağlayacaklarını ve tüm ormanları internet bağlantılı ısıya duyarlı sensörlerle kaplayacaklarını belirtti. Bu sensörlerin ısı yükselişi olduğu zaman uyarı vereceğini ve bunun üzerine yangın söndürme uçaklarının bu bölgelere müdahalede bulunacağını aktaran Oğan, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki fazla uçakları satarak yangın söndürme uçakları alacaklarını söyledi.

Afet Bakanlığı kuracağını ve itfaiye hizmetlerinin belediyelerin bünyesinden alınarak tek elde toplanacağını ifade eden Oğan, söz konusu bakanlığın yangınlardan sığınmacı ve göçmen krizine, grizu patlamasından sel baskınlarına kadar tüm krizlere müdahale edeceğini anlattı.

Oğan, parlamenter sistem hakkındaki görüşlerini de paylaşarak, yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayan sistemin doğru bir sistem olmadığını savundu. Parlamenter sisteminin önemine işaret eden Oğan, Türkiye'de devletin yeniden rayına oturtulması gerektiğini iddia etti.

Seçimde alacağı oy oranıyla Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi geçeceğini öne süren Oğan, "Biz kademeli bir planlama yaptık ve bu planlamayı adım adım gerçekleştiriyoruz. Sinan Oğan imza toplayamaz dediler, Sinan Oğan çok rahat bir şekilde imzayı topladı. Bir günde 50 bine yakın imza topladık." diye konuştu.

Kendisinin Türk milliyetçilerini temsil ettiğini ve çok ciddi bir oy alacağını belirten Oğan, "Sinan Oğan geldiğinde dağa taşa her yere 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazısını yeniden yazacak devlet adamı olacaktır." dedi.

- "Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım"

Dört cumhurbaşkanı adayı içerisinde partisiz tek aday olduğunu ifade eden Oğan, "Ben seçildiğimde bana her hangi bir parti gelip bir dayatmada bulunamayacak. Ben partili cumhurbaşkanı olmayacağım. Milletin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım." ifadesini kullandı.

Sinan Oğan, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un üretiminden gurur duyduğunu anlatarak, "Buna karşı çıkmak kadar akılsızlık olamaz yani. Şimdiye kadar üretmememiz eksiklik. Hangi yüzyıldayız, Türkiye otomobili şimdi değil 50 sene önce üretmeliydi. Onun için Togg'dan ben mutluluk duyarım." diye konuştu.

Kendisini diğer adaylardan ayıran en önemli özelliğin yüksek teknolojiye olan inancı olduğunu aktaran Oğan, Türkiye'yi çip üretim üssü haline getirmek istediğini vurguladı.

Ekonomi, sanayi, tarım ve hayvancılığa ilişkin görüşlerini de paylaşan Oğan, kendisinin siyaseti gönüllülerle yaptığını dile getirerek, seçim kampanyasına destek vermek isteyenlerin "www.sinanogan.com" adresi üzerinden kayıt yaptırabileceklerini ve bağışta bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

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