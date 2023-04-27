Bu dönüşüm hızlı başladı: 'Yarısı Bizden'e ilk gün 150 bin kişi başvurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe'de vatandaşlara arsa tapularını verdi, ardından da Zeytinburnu'nda da 286 konut ve 14 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.

Yüzyılın kentsel dönüşümü olan 'Yarısı Bizden' kampanyasında başvurular dün başladı. Dönüşüm maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılanacağı kampanyaya saatler içinde 20 binden fazla bina ve 150 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak, vatandaşın muhatabı süreç boyunca TOKİ olacak. Müteahhitlerin arada olmaması vatandaşa büyük güven veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nda açıkladığı 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında, yapılacak kentsel dönüşümde TOKİ vasıtasıyla İstanbul'un iki yakasında büyük bir konut dönüşümü yapılması hedefleniyor.

Kısa sürede binlerce konut için başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Yarısı Bizden' kampanyasına büyük bir talep geldiğini söyledi. Dün öğlen saatlerinde İstanbul Sancaktepe'de katıldığı Toplu Açılış, 5.000'inci Arsa Tapu Teslimi ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi Töreni'nde ilk rakamları açıklayan Bakan Bakan, "Herkesin İstanbul'unu birlikte dönüştüreceğiz inşallah. 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla birlikte vatandaşlarımız, 'Devletim gelsin TOKİ'yle benim inşaatımı yapsın, evimi dönüştürsün' diyor. Bizim için ne güzel mutluluk. Gideceğiz vatandaşlarımızla, onların rızası çerçevesinde görüşmelerimizi yapacağız" dedi.

Akşam saatlerine kadar yapılan başvuruların sayısı 20 bini geçerken dönüşümü için başvurulan bağımsız bölüm sayısı ise 150 bine çıktı.

81 ile yayılacak

Yerinde dönüşüm için ilk önce talep toplanacak ve 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile peyderpey yayılacak. Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 binini devlet hibe olarak verecek. Vatandaşa geri ödemede de kolaylık sağlanacak. Vatandaş, yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

Finansmanı kamu bankalarından

Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Vatandaş banka kredisiyle borçlanabilecek. Kamu bankalarında yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanma imkanı sağlanacak.

Aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Vatandaş banka kredisiyle borçlanabilecek. Kamu bankalarında yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanma imkanı sağlanacak.

'Yükselen Anadolu' bugün sahaya çıkıyor

Asrın felaketinin ardından İstanbul'a gelen 20 depremzede çocuk, Rıdvan Dilmen, Mesut Özil, Emre Mor ve Salih Uçan gibi ünlü futbolcuların da yer alacağı takımla bugün sahaya çıkacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile depremzede çocukların 'Yükselen Anadolu' takımında yer alacağı ve ünlü futbolcularla yapacağı maç saat 15.00'te Riva Tesisleri'nde oynanacak.

Şimdilik sadece İstanbul için

Başvurular, e-Devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor. Kampanyaya katılım 26 Nisan-29 Mayıs tarihi olarak duyuruldu. Kampanyayla ilgili merak edilen detaylı bilgilere http://yarisibizden.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Beş adımda dönüşümün yol haritası

Birinci Adım: Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

İkinci Adım: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Üçüncü Adım: Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Dördüncü Adım: Ruhsat alma süreci başlayacak.

Beşinci Adım: Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.