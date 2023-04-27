Mesaiye iki günlük ara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaşadığı küçük rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten tüm vatandaşlara teşekkür ederek, doktorların tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini bildirdi. Erdoğan, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Evde istirahat edeceğim

Yoğun mesaisi nedeniyle önceki akşam televizyon yayını esnasında geçirdiği küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen milletin her bir ferdine teşekkür eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bugün (dün) doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum."

Akkuyu'ya online açılış

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yarın (bugün) yapılması planlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali törenine Sayın Cumhurbaşkanımız online katılım sağlayacaktır. Mersin mitingimizin ise ileri bir tarihte yapılması planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Putin'le görüşecekl

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gerçekleştirilecek törenden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüşeceğini açıkladı.