Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, 24 TV'de '24 Seçim Özel' programında Murat Çiçek, Mustafa Kartoğlu ve Fadime Özkan'ın sorularını yanıtladı.

Soylu, programda yaptığı açıklamada CHP'li bir vekilin "polis ve jandarma içinde FETÖ tipi bir yapılanma oluşturduğunu ve tespit edilen bu yapılanmayı savcılıkla paylaşacaklarını" açıkladı.

"100 kişinin ihraç edilmesi gerektiğini ama korunup kollandığını gördük"

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi:

"O CHP'li vekil tam göbeğinde. Gerilla usulü görevler vermişler. Polisi jandarmayı birkaç adama tahsis etmişler. Bunların hepsini tek tek tespit ettik. Bu tespitin son demlerinizdeyiz. Bunu savcılıkla da paylaşacağız. Tam anlamıyla FETÖ tipi bir yapılanma. Bir kısmı böyle bir yapılanma içerisinde olduğunu bilemeyebilir. Bir takım kendi düşüncelerinden kaynaklı.

Öncelikle polise sonra da jandarmaya saldırdılar 'Menzilciler' diye. Yetmedi bazı olayları istismar ettiler. Bir ara bekçilerle uğraştılar. Nedeni ne oranın birliğini ortadan kaldırmak otoritesizlik oluşturmak. Devlete olan güveni ortadan kaldırmak ve bütünlüğü bozmak.

Biz irtibatla ilişkilere baktık. 100 kişinin ihraç edilmesi gerektiğini ama korunup kollandığını gördük. Benim de hayretime mucip oldu. Sonuçta ben teşkilatımı biliyorum. Ama soteye yetmiş, her türlü dezenformasyonu yayacak bir yapıyı kurmuşlar. Önümüzdeki günler de detaylar açıklanacak. Rütbeliler de var. Eskiden gelenler de var. İhraç ettiklerimiz de var."