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Seçim sonrası inşaat sektöründe ciddi hareketlilik bekleniyor

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci:- "Hem yabancı hem de yerli yatırımcının beklemede olduğu inşaat sektöründe seçim sonrası çok ciddi hareket bekliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 09:41, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 09:42
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Seçim sonrası inşaat sektöründe ciddi hareketlilik bekleniyor

Besa Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Efe Bezci, hem yabancı hem de yerli yatırımcının beklemede olduğu inşaat sektöründe seçim sonrası çok ciddi hareket beklediklerini bildirdi.

Besa Holding'den yapılan açıklamada inşaat sektörüne ilişkin değerlendirmeleri yer alan Bezci, Kovid-19 ile birlikte durgunluk sürecine giren inşaat sektöründe o günden bu yana konut stokunun önemli ölçüde eridiğini anlattı.

Sektörde yıl başından bu yana yeni bir durgunluk yaşandığını kaydeden Bezci, bunun nedenleri arasında fiyatların yükselmesi, krediye ulaşım zorluğu ve seçim ortamının bulunduğunu belirtti.

Bezci, yaşanan belirsizliğin özellikle yabancı yatırımcıyı beklemeye aldığını aktararak, yabancıya satış rakamlarının geçen yıl 67 bin 490'a çıktığını anımsattı.

Türkiye'nin artık ABD, İngiltere ve Fransa gibi dünyanın cazibe merkezleri arasına girdiğini, her coğrafyadan insanların burada iş kurduğunu ve ülkeye yerleştiğini anlatan Bezci, şu ifadeleri kullandı:

"Elbette yabancı trafiğini etkileyen unsurlar var; bunlardan biri de belirsizlik durumları. Seçim her ülkede ekonomik gidişatı olumsuz etkiler, yatırımcı önünü görmek ister. Bu yüzden yıl başından itibaren yabancı yatırımcı sayısı ciddi oranda azaldı. Seçim sonrası bu alanda büyük bir ivme bekliyoruz. Hem yabancı hem de yerli yatırımcının beklemede olduğu inşaat sektöründe seçim sonrası çok ciddi hareket bekliyoruz."

- "Seçim sonrası üretimin hızlanması için önemli adımlar atılacak"

Efe Bezci, bir süredir konut üretiminin yetersiz olması nedeniyle artan ihtiyacın karşılanamadığını ve bu sorunun acilen çözülmesi gerektiğini belirterek, seçim sonrası ilk ele alınacak konuların başında üretimin yetersizliğinin geldiğini bildirdi.

Bezci, "Kredi sorununun giderilmesi, yeni büyük projelerle güvenli ve yaşanabilir konutlar üretilmesi gerekiyor. Ülkemizde çok ciddi sayıda genç kuşak var. Onlar en kısa sürede kiradan kurtulup ev sahibi olmanın yollarını arıyor. Doğal olarak şu an gündem seçim ama seçim sonrası adımlar birer birer atılacak ve kısa sürede önemli yol alınacak. Buna inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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