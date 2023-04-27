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Dolar/TL, 19,43 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 19,4260 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 10:01, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 11:00
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Dolar/TL, 19,43 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü 19,4232'den tamamladı.

Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasın ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,4260'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 21,4770'ten, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 24,2160'tan satılıyor.

Dün yüzde 0,4 azalan dolar endeksi, yeni günde yatay seyirle 101,3 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1060'tan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD bankacılık sektörüne ilişkin risklerin artmasıyla yoğunlaşan bilanço sezonunda beklentileri aşan şirket karlılıklarının piyasalara etkilerinin törpülendiğini belirterek, bugün gözlerin yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ayrıca, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de 1. çeyrek GSYH, kişisel harcamalar ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 100'ün destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

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