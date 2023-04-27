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'Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur'

"Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir, o yüzden yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir"- "Biz sırtını dağa, terör örgütlerine, zayıf ülke isteyen ülkelere dayayanlardan hiç olmadık. Biz sırtımızı millete dayayarak yol alıyoruz, milletimize sırtımızı dayayarak yol almaya devam edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 10:41, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 10:43
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'Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Millet İttifakı'na giden her oyun teröre nefes olacağını, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vuracağını belirterek, "Yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir." dedi.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılacağını ifade etti.

Deprem bölgelerinde yeni kentler kurulacağını kaydeden Bozdağ, depreme dayanıklı konutların yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin yapılacağını anlattı.

Şanlıurfa'da yeni dönemde çözüm eksenli politikaları ortaya koyacaklarını bildiren Bozdağ, yaşanan sorunları çözüm üreterek kentin gündeminden çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye'nin son 20 yılda büyük değişim yaşadığını aktaran Bozdağ, AK Parti iktidarlarında yatırım ve hizmetlerin ülkenin genelinde eş zamanlı yapıldığını belirtti.

İktidarları döneminde yapılanları anlatan Bozdağ, çok sayıda ilki hayata geçirdiklerini, Türkiye'nin büyüdüğünü belirtti.

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin başarısının sırrının siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamı olduğuna işaret etti.

- "Terör örgütleri bir bir destek açıklaması yapıyor"

Türkiye'nin durdurulmak istendiğini ifade eden Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Libya konularında yaptığı açıklamaları hatırlatarak bu açıklamaların muhalefetin ABD politikalarını şimdiden kabul ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

"Türkiye'nin zayıf liderler tarafından yönetilmesini isteyenler yedili, sekizli masayı destekleme gayreti içerisinde." diyen Bozdağ, "Ben şimdi soruyorum, PKK terör örgütünün eli kanlı katilleri Kandil'den bir bir açıklama yapıyor, 'AK Parti, MHP faşist iktidarını indireceğiz' diyor. PKK, Türkiye'nin hayrına bir iş ister mi? Şimdi bir bir kendi ajanslarına yapıyorlar, kendileri servis ediyorlar. Öte yandan '100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz.' Öte yandan 'Bu dönem Öcalan'ın özgürlük dönemidir' diyorlar. Öte yandan 'Diyanet'i kapatacağız.' Bir sürü saçmalıkları ortaya koyuyorlar ve terör örgütleri bir bir destek açıklaması yapıyor. FETÖ terör örgütü de aynı açıklamayı yapıyor, DHKP-C de yapıyor. Ben şimdi sorarım, bütün terör örgütlerinin desteklediği bir liderin, bir ittifakın kazanması mı Şanlıurfa'nın lehinedir, yoksa bütün terör örgütlerinin kaybetmesini istediği liderin kazanması mı Şanlıurfa'nın lehinedir?" diye konuştu.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Sadece o da değil. Başka kirli hesapların içerisinde olan pek çok istihbarat örgütü de bugün Türkiye'nin seçimlerinde, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar yürütüyor. Onun için bu seçimde biz yedili masayla sadece mücadele etmiyoruz. Emin olun yedi düvelle, terör örgütleriyle, pek çok güçsüz, zayıf, kudretsiz, iradesiz, başkaları tarafından yönetilebilir bir Türkiye isteyenlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede bizim en büyük desteğimiz de Şanlıurfa'nın eşrafıdır, Şanlıurfa'nın asil insanlarıdır, büyükleridir, aziz Türk milletinin her bir ferdidir. Biz sırtını dağa dayayanlardan, terör örgütlerine dayayanlardan, zayıf ülke isteyen ülkelere dayayanlardan hiç olmadık. Bizim sırtımız Şanlıurfa'nın asil insanlarına dayanır, aziz milletimizin temiz vicdanına dayanır, Türk milletine dayanır. Biz sırtımızı millete dayayarak yol alıyoruz, milletimize sırtımızı dayayarak yol almaya devam edeceğiz."

Terörün Türkiye'de planlı eylem yapma kabiliyetini kaybettiğine işaret eden Bozdağ, terörle etkin mücadele edildiğini söyledi.

Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dağları da dereleri de illeri de terörün başına indi. Sadece Türkiye'de değil, sınırımızın dışında da terör örgütleriyle etkin mücadele ederek oralarda da onları etkisiz hale getiriyoruz. Şimdi neden bizim karşımızda duruyorlar? Çünkü terörle etkin ve kararlı mücadele onların nefes alanlarını tamamen yok etti. Nefes alacak yer bulamaz hale geldiler. İHA'lar, SİHA'lar, Kızılelma, bu memleketin elde ettiği yeni imkanlar onlara her şeyi dar etti. O yüzden nefes almak için bu iktidarın gitmesine ihtiyaçları var. Millet İttifakı'na giden her oy teröre nefes olur, büyük Türkiye'nin yürüyüşüne sekte vurulur. Türkiye'nin son 20 yılda kazandığı bu büyük değişime gerçekten zarar verecektir. O yüzden yeni dönemde ülkemizin huzurunu, istikrarını korumak için de her şeyi bir kenara bırakıp yeniden yekvücut olmamız gerekir."

- "Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim"

Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğinin altını çizen Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.

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