'İlk turda bu işi bitireceğimizin göstergesi Ankara mitingi olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi. Her sektörde bu böyle. Hangi alana giriyorsak oyun değiştirici boyutta giriyoruz." dedi.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nın Sivas'taki açılış töreninin ardından, trenle Ankara'ya dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin, 30 Nisan'da Ankara'da yapacağı mitinge ilişkin soruya Oktay, "Ankara'da geri bildirim çok sıcak. Biz ilk turda bu işi bitireceğiz diyoruz, onun göstergesi de Ankara mitingi olacak. Muhalefetin iddiasına bakmayın. Ciddiye alınacak iddialar değil. Birinci turda bitireceğimiz kadar bir fark var. Dün Ankara milletvekili adayı arkadaşlarımızla da geç saate kadar toplantı yaptık. Rehavete kapılmak yok, son saniyeye, her şey açıklanana kadar durmak yok yola devam." yanıtını verdi.

Ankara'nın "memur şehri"nden bilişim, savunma, sanayi şehrine dönüştüğünü belirten Oktay, Ankara'nın yerel sorunlarıyla ilgilenmenin yanı sıra mega kent olmasını ve daha üst aşamaya çıkmasını sağlayacak mega projelere de çalıştıklarını aktardı.

- "İnsansız bir ordu konseptini konuşuyoruz"

Oktay, müjdeler vermeye ve projeler üretmeye devam edeceklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2 ayda bizim projelere bakın gerçekten her biri asrın projesi. Sektörel bazda öyle. Doğal gazı sadece yerin altından çıkarıp getirmiyorsunuz. Türkiye'nin enerji üssü olmasıyla alakalı, Türkiye'nin sektörde çok ciddi bir oyuncu olmasının ilk adımı. Şimdi petrolde çok ciddi müjdeler alıyoruz, işte Gabar, siz de şahitsiniz terörün en yoğun olduğu yerdi.

Togg sadece bir araç değil, akıllı cihaz. Bilişim, otomasyon, elektronik alanlarının lokomotifi olacak. Sağlık yine aynı şekilde bir üst aşama kendi ilaçlarımız, aşılarımız, ekipmanlarımızın yerlileştirilmesi, millileştirilmesiyle ilgili. Savunma sanayi, konuyu takip ediyorsunuz, orada bir üst seviyeye 5. nesil uçaklar konusuna geçtik. Şimdi insansız hava, kara, deniz araçlarından oluşan insansız bir ordu konseptini konuşuyoruz. Türkiye artık sahada savunma konseptlerini değiştiren bir ülke konumuna geldi. Her sektörde bu böyle. Hangi alana giriyorsak oyun değiştirici boyutta giriyoruz."

Oktay, hükümetin hayata geçirdiği projelerine ilişkin muhalefetin tutumunu eleştirerek, "Bizi içeridekiler yakın takip edemiyor olabilir, onların kapasite sorunu var. Meşhur ithal danışmanları var ya, göndersinler bir tanesini. Onu da gönderecek cesaretleri olmadığı için hayatlarında yorulmadıkları için iş yapmadıkları, üretmedikleri için boş keseden vaatler veya da iddialarla gittikleri için. Bunlar ülkenin yönetimine talip olduklarını söylüyorlar. Yönetime talip olanlar, insanını, mühendisini bu kadar küçük göremez. Türkiye birilerinden aferin bekleyemez. Türkiye'den aferin bekleyenler var. Müjdelerimiz daha çok olacak." ifadesini kullandı.

- "Bu kadar ciddiyetsiz yaklaşımlar olur mu"

Fuat Oktay, Millet İttifakı'nın vadettiği yönetim sistemine ilişkin şunları kaydetti:

"'Biz burada 7-8 cumhurbaşkanı yardımcısıyız. Hani bu 12 Eylül'deki bir konsey vardı ya onun gibi oturacağız'. Siz bir devlet başkanıyla görüşeceksiniz milletin yetki verdiği kişi orada, Türkiye ile kritik bir konu gündeme gelecek. Diyeceksiniz ki 'bir saniye dışarıda 7-8 tanesi bekliyor, ben bir çıkıp ikna edeyim onları'. Bir yılda zaten toplanıp, toplanıp dağılacaklar. Bir yıl sonra tekrar cevap döner herhalde. Bu gülünç bir şey gerçekten. Türkiye'ye yakışmayan bir şey. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yetkiyi cumhurbaşkanına verir, cumhurbaşkanı kendi hükümetini, bakanlarını belirler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı oynanıyor. 'Sana şu görevi verdim'. Bu kadar ciddiyetsiz yaklaşımlar olur mu? Siz dediniz, herkesin ortak bir tavrı olacak. LGBT ile ilgili biri açıklama yapıyor, öbürü 'Olmaz'. Bunu millet son derece net görüyor. Milletin, Cumhur İttifakı'na desteği buradan, güven buradan kaynaklanıyor."

- "Hiç şaşırmadık"

Terör örgütü elebaşlarının, Millet İttifakı'na destek açıklamalarında bulunduğunu ifade eden Oktay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiç şaşırmadık biz. Bunları 7'li masaya oturtan kim ise terör örgütlerini destekleyenlerin de onlar olduğunu biliyoruz. Bu da bir sır değil, artık bütçelerine resmi olarak koyuyorlar. Binlerce, on binlerce her türlü silahları kendileri veriyor, helikoptere kadar. Gereğini yaptık ilgili yerlere. Şimdi onların iplerini elinde tutanlar da onlara gerekli yolları gösteriyorlar, 7li masaya da gerekli talimatları veriyorlar. Millete söz vermiyor, ağababalarına söz veriyor. 'Bizi hangi amaçla masaya oturtmuşsanız söz onun gereğini yapacağız. Yani Suriye'den, Irak'tan askerleri çekmek gerekiyorsa terör devletini kurmanız için çekeceğiz. Terörist başını serbest bırakmak gerekiyorsa bırakacağız'. Bu ülkenin kendi vergileriyle aldığı uçakları, namluları milletine döndürenleri, 'Hayır bunlar terörist değil bunların kapılarını açacağız' diyorsanız bu da yine onlara verilen söz. Kandil'in de yaptığı açıklamalar bu yönde. Çok da açık yapıyorlar, 'Erdoğan gitmeli, kalırsa kökümüzü kazıyacak'. Kimin kökünü kazıyacak? PKK'nın. Zaten PKK ile FETÖ iç içe girmiş, Kandil'in yaptığı açıklamalar 'Aman aman Kılıçdaroğlu'nu desteklememiz lazım', onlar onu söylüyor. Kılıçdaroğlu gidip HDP ile konuşuyor, HDP 'Ne konuştuysak açıkça millete anlatsana' diyor. Açıklayamıyor. Kendi aralarında da körebe oyunu gibi bir şey. Biri bunu yapıyor, öbürü diyor ki 'Ya bizde bir şey olmaz, bayrak vatandır şöyle bombalarız, böyle bombalarız'. Diyen kim? Bir belediye başkanı."

Oktay, sahada Cumhur İttifakı lehine milletin güvenini ve teveccühünü gördüklerini anlatarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar getireceğim" söylemine ilişkin, "Devlet yönetimi ciddiyet istiyor. 'Ben 300 milyar dolar getireceğim', gülünç bir şey, çocuklar bile söylemez bunu. 'Ben gittim hamburgercide hamburger yedim, bana 300 milyar dolar verdiler, getiriyorum' falan. Gülerler, millet de gülüyor. Biz oturup işin gerçeğini anlatıyoruz." diye konuştu.

- "Afete dirençli şehirleri, yapıları oluşturmak zorundayız"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Kentsel Dönüşüm proje ve çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü aktaran Oktay, İstanbul için düşünülen projenin yalnızca bölgenin yeniden yapılanması çerçevesinde ele alındığını, Türkiye genelinde afete dirençli şehirlerin oluşturulmasıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son derece kararlı olduklarını dile getirdi.

Kentsel dönüşümün, geçmişte muhalefetin engellemesi çerçevesinde ivme kaybettiğini belirten Oktay, kentsel dönüşüm ve kırsal dönüşüme artık "ne pahasına olursa olsun" devam edeceklerini söyledi.

Oktay, "Biz 50 binin üzerinde canımızı kaybettik, ciğerimiz yandı. Bölgeyi altyapısı ve üstyapısı ile çok daha dirençli hale getireceğiz, ama diğer illerimizde de aynı çalışmaları yürüteceğiz. İstanbul bunların başında zaten. Türkiye bir deprem bölgesi. Deprem olacak mı, olmayacak mı tartışmalarını bırakıp afete dirençli şehirleri, yapıları oluşturmak zorundayız. Vatandaşımızı da afete karşı duyarlı hale getirmek zorundayız." görüşünü paylaştı.