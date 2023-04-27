Naci Görür'ün Hatay belediye başkanını koruyan açıklamasına tepki

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat'tan bu yana en çok eleştirilen kişilerin başında geliyor. Kendi partisi, CHP'den bile çok sayıda isim Savaş'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Ancak 2009 ila 2014 arasında Ak Parti'den, 2014'ten bu yana da CHP'den aday olarak şehri yönetmiş olan Lütfü Savaş istifa etmedi.

Lütfü Savaş, deprem öncesindeki kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkışlarıyla gündeme geldi. 2019 yılında yapmış olduğum paylaşım şu şekilde...

Ancak deprem bilimci Naci Görür bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lütfü Savaş'ı temize çıkardı ve "Şu anda Halk TV'de Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş Hatay'da deprem öncesinde kenti güçlendirmek için çok hamle yaptıklarını ve gerekli desteği ve izini alamadıkları için başlayamadıklarını bile anlatıyor. Bu kadar insanımızı nasıl kaybettiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Acı, çok acı." dedi.

Naci Görür'ün bu paylaşımına takipçileri tepki gösterdi.