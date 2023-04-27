Erzincan Milletvekili Karaman, Ankara-Sivas YHT'yi değerlendirdi

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattıyla ilgili, "12 yıl TCDD Genel Müdürlüğü yaptım ve çocukluğumdan başlayarak 50 yıl Türkiye'de hızlı tren konuşuldu. AK Parti iktidarında 5 yılda Ankara-Eskişehir'i, daha sonra Ankara-İstanbul'u, Ankara-Konya'yı ve şimdi de Sivas'ı bitirdik." dedi.

Bir dönem TCDD Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Karaman, AA muhabirine, hayatındaki en önemli projenin hayata geçirilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesiyle çok büyük heyecan yaşadığını belirten Karaman, "Hızlı trenin Sivas'a gelmesi çok önemliydi. 2009 yılında temelini atarken gerçekten inanmayanlar, inananlardan çoktu. Tren hürriyettir, tren güzelliktir, trende yolculuk yapma konforu çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı trenin Sivas'a gelmesinin ardından Erzincan'da da "ayak seslerinin" duyulduğunu aktaran Karaman, "Sivas-Erzincan hattının bir bölümünün ihalesini yaptık ve inşaat başladı. İkinci bölüm için de ihale çalışmaları sürüyor. En yakın zamanda bu projenin Erzincan'a ulaşması lazım ve bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "50 yıl Türkiye'de hızlı tren konuşuldu"

Karaman, projenin Sivas'ı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illere yaklaştırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"12 yıl TCDD Genel Müdürlüğü yaptım ve çocukluğumdan başlayarak 50 yıl Türkiye'de hızlı tren konuşuldu. AK Parti iktidarında 5 yılda Ankara-Eskişehir'i, daha sonra Ankara-İstanbul'u, Ankara-Konya'yı ve şimdi de Sivas'ı bitirdik. Sivas'a hızlı tren gelmesi demek Anadolu'yu Avrupa'ya bağlamak demektir. Onun için heyecanlıyız, onun için gururluyuz, onun için çok önemli proje olduğunu rahat bir şekilde söylüyoruz. Hayatımın en önemli projesi bu, çünkü İstanbul'u Erzincan'a bağlayacak bir proje. Bütün projelerle birlikte bir an önce Erzincan'a hızlı tren gelmesi için bütün gücümle çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da Erzincan'a hızlı treni getireceğiz."

AK Parti iktidarının devam etmesi durumunda tüm Türkiye'nin hızlı tren ağlarıyla örüleceğini vurgulayan Karaman, "AK Parti olarak tüm yurdu hızlı tren ağlarıyla ördük, örüyoruz ve örmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karaman, hızlı tren projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Ankara-Sivas YHT'nin hayırlı olmasını diledi.