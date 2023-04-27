Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor

Tüm Eczacı İşverenlerin Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, "Afetzede eczacıların nakil hakkı ve vatandaşın ilaç yokluğu sorununa acil çözüm gerekiyor." dedi.

Saydan, TEİS Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, depremden etkilenen eczacıların sorunlarını dile getirdi.

Depremden etkilenen illerde mağdur olan eczacıların sayılarının beş bini bulduğunu belirten Saydan, ülke genelindeki eczanelerin yaklaşık altıda birinin de hizmet veremez hale geldiğini söyledi.

Yıkılan eczanelerini farklı yere nakledebilmek için nüfusa göre eczane açma kriterleri uygulanmaksızın nakil hakkı tanınmasını isteyen Saydan, "Afetzede eczacıların nakil hakkı ve vatandaşın ilaç yokluğu sorununa acil çözüm gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Saydan, ilacın kolay bulunabilir olması gerektiğini belirterek, ilaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin bir an önce yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Muadil ilaçlara yönelik, "Eş değer/Terapötik referans (TR)" ifadesinin ülkedeki eş değer ilaç uygulaması alanında ciddi karışıklığa yol açacağını savunan Saydan, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.