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Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına ilişkin açıklama

"Pek çok gencimiz ve çocuğumuz, İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri ancak burada öğrenebiliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 15:17, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 15:51
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Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarına ilişkin, "Pek çok gencimiz ve çocuğumuz, İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri ancak burada öğrenebiliyor." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, çevrim içi yapılan toplantıda il müftüleriyle bir araya geldi.

Toplantıda geride kalan eğitim döneminin muhasebesini ve yaklaşan yaz Kur'an kurslarının etkinlik ve verimliliğinin artırılması gibi konuları ele alacaklarını belirten Erbaş, İslam ve Kur'an-ı Kerim'in temel hedefinin, güzel ahlaka sahip insan, toplum ve dünya inşa etmek olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ürettiği sahih dini bilgi ve icra ettiği nitelikli, kuşatıcı hizmetleriyle insanların manevi hayatına rehberlik ettiğine dikkati çeken Erbaş, "İslam'ın iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerlerini bireysel ve toplumsal hayata taşıma noktasında Kur'an kurslarımızın özel bir yeri vardır. İnsanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde hizmet veren Kur'an kurslarımız, milletimizin ve nesillerimizin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında çok büyük bir imkandır." değerlendirmesini yaptı.

Yaz Kur'an kurslarını çocukların manevi gelişimi, karakter inşası ve değerler eğitimi açısından büyük bir fırsat olarak gördüklerine de işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Pek çok gencimiz ve çocuğumuz, İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri ancak burada öğrenebiliyor. Kur'an'ın bereket iklimiyle ancak burada buluşabiliyor, Peygamberimizin örnek hayatıyla ancak burada tanışabiliyor. Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinden hakkıyla istifade eden çocuklarımız, buradan aldıkları güç ve motivasyonla geleceğe daha emin adımlarla yürüyorlar. Dolayısıyla yaz Kur'an kurslarımızı, milyonlarca yavrumuzun kalbine iman, hakikat ve merhamet tohumlarının ekildiği müstesna mekanlar olarak görüyor ve buralara böyle bir ehemmiyet atfediyoruz."

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