Okul idaresiyle tartışan öğrenci silahla okulu bastı: 3 yaralı var
ŞANLIURFA'dan son gelen haber korkuttu. Okul idaresiyle ile tartışan öğrenci pompalı tüfekle okulu bastı. Gelen bilgiye göre 3 yaralı var
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 15:29, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 15:31
Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde özel Cezeri Akademi ve Teknoloji Kolejinde yaşandı. İddiaya göre idare ile tartışan öğrenci, pompalı tüfek alarak okulu bastı.
Giriş kapısı önünde rastgele etrafa ateş açan öğrenci, Müdür Yardımcısı Suat A., güvenlik görevlisi ve bir öğrencinin yaralanmasına neden oldu.
Yaralılar, hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğrenci ise emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.