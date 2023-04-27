23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki

Konuya ilişkin Klinik Psikolog Çocuk ve Aile Terapisti Müjde Yahşi sosyal medya hesabından erkek çocuklarının cinsel kimliği ve fiziki ve sosyal olarak gelişmesi konusunda sakıncalarını açıkladı.

Müjde Yahşi paylaşımının devamında: Erkek çocuğun yaratılışı ve kız çocuğun yaratılışı farklıdır yahu!

Erkek çocuk yaratılışı gereği daha eril özelliklere sahiptir. Erkek çocuğunun beline zil takıp, kıvırta kıvırta göbek attırmak da nedir?

Cinsel kimlik gelişimi; çocuğun kendi cinsiyetinin fiziki ve sosyal olarak farkına varması, cinsiyet normlarına göre hareket etmesi gibi olguların bütününü kapsar. Cinsel kimlik, yönlendirme ve eğitimle şekillenir.

Ergenlik öncesi çocuk beyninde hızlı değişimler meydana gelir. Bu değişim beyindeki nöronal sistemle ilgilidir. Yani çocuğun alışkanlıkları, sosyal çevreye duyarlılığı, muhakeme algısı, karar mekanizması ve duygularını yönetebilme gibi tüm insani becerilerle ilgili beyindeki sorumlu alan budanma için son hazırlıklarını yapar.

Zil takıp mezdekede oynatılan bu yavrularımız, sıradan bir çocuk gösterisi diyerek mi sahneye çıkartıldı şimdi?