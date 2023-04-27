Kalp krizi geçiren okul müdürü hayatını kaybetti
Şırnak'ın Silopi ilçesinde halı saha maçının ardından kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 16:03, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 16:45
Hacı Mehmet Ökten İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Recep Burak Demirel dün akşam arkadaşları ile halı sahada maç yaptıktan sonra rahatsızlandı.
Aracıyla Silopi Devlet Hastanesine giden ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Demirel, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demirel'in cenazesi toprağa verilmek üzere uçakla memleketi Ankara'ya uğurlandı.