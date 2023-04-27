İbrahim Kalın'dan '27 Nisan e-muhtıra' paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı." ifadesini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 16:25, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 16:26
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "27 Nisan e-muhtırası"na ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"27 Nisan e-muhtırası, milletin hür iradesini hedef alan bir vesayet girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın ilkeli duruşu sayesinde boşa çıkartıldı. Sivil iradeyi ve demokratik değerleri yok sayan her tür gayr-ı meşru teşebbüs, karşısında yine bu net duruşu bulacaktır."