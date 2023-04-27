MEB 45 Bin Atamada, kontenjan içindeki Öğretmenler 60 Tercih puanından dolayı mağdur.

Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ;

KPSS'ye girmiş atama bekleyen kontenjan içerisindeki Öğretmenler tercih başvurusu puan şartının 60 olmasından dolayı mağduriyet yaşamaktadır. Kontenjanların boş kalmaması için atama başvuru tarihlerinin başlangıcı olan 2 Mayıs 2023'ten önce gerekli düzenlemenin yapılmasını ve tercih başvuru puanının ön başvuru puanı olan 50 ye çekilmesini talep ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sözleşmeli öğretmen olarak resmi eğitim kurumlarında görev yapmak üzere; 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında, Ek-1 Atama Yapılacak Alanlar İle Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi'nde belirtilen alanlarda 44.890 sözleşmeli öğretmen atama işlemi, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleşmektedir.

Ön başvuru için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak, Tercih Başvurusu için ise sözlü sınava katılanların sınav puanları sözlü sınav sonuç ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamış olduğu taban puanlar dikkate alındığında birçok branşta özellikle mesleki ve teknik eğitim içeren branşların sözlü mülakata çağrılan aday sayısının 3 katından az hatta ve hatta bir katının az üzerinde olup ve aynı zamanda taban puanı 50 civarındadır (Örneğin; 150 ihtiyaç olan A branşı için çağrılacak aday 450 olması gerekir iken 197 kişidir). Bu durum göz önüne alındığında 50 ile 59.4 puan arasında bir hayli fazla sayıda başvuruların olduğu ve verilen kontenjanların yapılacak olan bu atama ve ek atama olması dahilinde de sözlü mülakatta 60 alamadıkları için kontenjanların yarısından fazlası yüksek ihtimalle boş kalacaktır. Sözlü mülakatta verilen puan KPSS Puanı ile eşdeğer orantıda olmaktadır. Örneğin; 59,5 puanı olan birisinin puanı 60'a yuvarlanarak tercih yapabilir iken 59,4 puanı olanın ise 59'a yuvarlanmasıyla tercih yapamamaktadır.

Örneğin;

" Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor bölümü için 150 kontenjan verilmiş 450 kişi sözlü mülakata çağrılması gerekirken toplam başvuru sayısı olan 1.öncelikli olarak 197 kişi mülakata çağrılmış ve son kişinin KPSS puanı 50,68733'dir.

" Uçak Bakım / Uçak Elektroniği bölümü için 150 kontenjan verilmiş 450 kişi sözlü mülakata çağrılması gerekirken toplam başvuru sayısı olan 1.öncelikli olarak 181 kişi mülakata çağrılmış ve son kişinin KPSS puanı 50,66027'dir.

" Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik bölümü için 6 kontenjan verilmiş 18 kişi sözlü mülakata çağrılması gerekirken toplam başvuru sayısı olan 1.öncelikli olarak 6 kişi mülakata çağrılmış ve son kişinin KPSS puanı 51,94904'dir.

" Çince bölümü için 1 kontenjan verilmiş 3 kişi sözlü mülakata çağrılması gerekirken toplam başvuru sayısı olan 1 kişi mülakata çağrılmış ve son kişinin KPSS puanı 56,19546'dir.

" Özel Öğretim bölümü için 2306 kontenjan verilmiş ve 1.öncelikli olarak 2832 kişi mülakata çağrılmış ve son kişinin KPSS puanı 50,06401'dir.

Görüldüğü üzere çoğu bölüm ön başvuru puanı olan 50 puan ile kapatarak 3 katı adayın başvurusu olmamasıyla birlikte 50-59.4 puan arasında birçok aday bulunarak tercih yapma hakkını kaçırarak kontenjanların boş kalacağı görülmektedir. Tercih yapabilmek için aranılan sözlü mülakattan 60 puan alma şartının ön başvuru puanı olan 50 ile eşitlenmesi konusunda değerlendirilmesini görüşlerinize arz ederim Sayın Cumhurbaşkanımız.

