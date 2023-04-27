Okul penceresinden düşen lise öğrencisi ağır yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, eğitim gördüğü lisenin penceresinden düşen öğrenci ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 16:50, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 17:49
Ünye Fen Lisesi 10. sınıf öğrencisi Ege Özteğin (16), 2. kattaki sınıfının penceresinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundukları yaralı öğrenciyi ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.
Tedavi altına alınan Özteğin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.