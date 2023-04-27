Jandarma 22 ilde emeklileri 8 milyon lira dolandıran şebekeyi çökertti

Denizli'de jandarma ekipleri, 22 ilde 97 emekliyi 8 milyon TL dolandıran şebekenin peşine düştü. Emeklileri kolay şekilde kredi verme vaadiyle dolandırıp maaşlarını haczeden 13 şüpheli, Denizli merkezli Aydın, Ankara ve Bursa'da yapılan operasyon sonucu yakalandı. Aralarında avukatında olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri ifadelerini almak üzere gözaltına aldı. Yapılan aramalarda suçta işlenen malzemelerde ele geçirildi.