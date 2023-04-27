MSÜ sınavında Türkiye birincisi Kayseri'den

Sınavda Türkiye genelinde büyük başarı göstererek tam puanla birinci olan Mehmet Arda Kutlu, aynı sınavda Türkiye 25.'si olan Emirhan Başer ve okul idarecileri; İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'yi ziyaret etti. Ziyarette öğrenci ve idarecileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse; "İlimiz Osman Ulubaş Fen Lisesi yöneticileri Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi sınavında dereceye giren öğrencilerimizle beraberiz. Elde edilen başarılı sonuçlarından dolayı yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bir Türkiye 1.'miz ve bir Türkiye 25.'miz var, bu gerçekten çok güzel bir sonuç. 614 bin öğrencinin girdiği üniversite sınavı öncesi en son büyük sınavda ilimizi, ailenizi, bizleri gururlandırdınız. Tüm emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavları yapılacak. Burada 3 milyon 498 bin öğrenci sınava girecek. Öncesinde gerçekten müthiş bir başarı ve motivasyon. Bu sınava ilimizden de 34 bin öğrenci girecek. Burada örnek olma açısından güzel bir derece, güzel bir sonuç. Tabi bu derecenin bir gayesi var, ortada bir emek var. Burada insan istediği zaman, bir hedef koyduğu zaman başardığını görüyoruz" dedi.

"9 okul teknofest yarışmalarında yarışıyor"

Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen Teknofest yarışmalarında Kayseri'den 9 okulun çeşitli kategorilerde yarıştığını da sözlerine ekleyen Karaköse; "Eğitim bir süreç. Eğitim dediğimiz süreç doğuştan itibaren başlayıp insan hayatının son nefesine kadar devam eden bir süreç. Burada iki tane örneğimiz var. Bu örnekler akademik başarı olarak Türkiye çapında birincimiz ve 25'incimiz var ki bu çok çok önemli. Ama her şey akademik başarı mı? Tabi ki hayır. Bizim bakış açımız şu; öncelikle iyi insan yetiştirmek. Vatanını, milletini, kendi değerlerini bilen, içinde yaşadığımız dünyanın ihtiyaçlarını gerek duyulan teknoloji ve donanıma sahip çocuklar yetiştirmek önemli. Bu sadece akademik anlamda değil şuanda farklı illerde ve kategorilerde Teknofest yarışları yapılıyor. Orada çok gururlandığımız 9 okulumuzun, 9 takımımız farklı alanlarda yarışıyorlar. İçlerinde çok güzel projeler var, bazılarından çok güzel haberler alıyoruz. Bir okulumuz İHA-SİHA projesiyle finale kaldılar. Diğer okullarımızdan da bu şekilde umutluyuz. İlla ki sonuç mu elde etmemiz lazım? Hayır, bu bir süreç. Bu süreç içerisinde kaliteli zaman geçirmek ve bireyin kendini geliştirmesi ve içinde bulunduğu değerlerin farkında olmazı, bunlara sahip çıkması. Biz çocukları hayata bu şekilde hazırlamalıyız. Akademik gelişimden, bilişimden, teknolojiden, spordan, resimden, müzikten, tüm alanda öğrencilerimizi ilgili fırsatlarla buluşturmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye birincisi olan Mehmet Arda Kutlu ise; başarmak için çalıştığını ve vazgeçmediğini dile getirerek; "Mutluyum. Biraz şaşırdım ilk başta. Boş zamanlarımda kitap okuyorum, yürüyorum, satranç oynamayı seviyorum. Henüz bir karar henüz vermedim. İnşallah YKS'den sonra mühendislik veya tıp düşünüyorum. Biraz daha elektronik cihazlara olan yatkınlığımdan dolayı biraz daha mühendisliğe yakınım" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Karaköse, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.