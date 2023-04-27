HÜDA PAR'dan Mansur Yavaş hakkında suç duyurusu

HÜDA PAR'dan yapılan açıklamaya göre, suç duyurusu dilekçesi, partinin Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu adına parti avukatlarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verildi.

Suç duyurusu dilekçesinde Yavaş'ın, 19 Nisan'da Sinop mitingindeki "Terörist teröristtir, bunun PKK'lısı, HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Hepsine de karşıyız, hepsinin de kökünü kazırız." sözleri hatırlatıldı.

"Yavaş'ın bu sözleriyle HÜDA PAR'ı bir terör örgütüyle birlikte anarak ve bir terör örgütü gibi yansıtarak partiye gönül vermiş on binlerce insanı hedef gösterdiği ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu işlediği" savunulan dilekçede, "Mansur Yavaş ve benzer üslup takınan arkadaşlarını, HÜDA PAR'a karşı sarf etmiş oldukları sözler nedeniyle siyasi ahlakın gereği olarak özür dilemeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.