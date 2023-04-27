Cinsel saldırıyla suçlanan okul müdürünün 31 yıla kadar hapsi istendi

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Azmi Y, müşteki E.B. ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, önceki celse alınan arar karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından savcı, esas hakkında mütalaasını sundu.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir ilkokulda müdür yardımcısı olan E.B'nin, olay tarihinde okul müdürü Azmi Y'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olması üzerine soruşturma açıldığı belirtilen mütalaada, sanığın üzerine atılı "cinsel saldırı" suçunu işlediği yönünde müştekinin beyanıyla uyumlu görüntü kayıtları ve yine "cinsel taciz"de bulunduğuna ilişkin mesajların bulunduğu ifade edildi.

Suçlamaları reddeden sanığın savunmasına, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu düşüncesiyle itibar edilmediği aktarılan mütalaada, "Tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, katılanın aşamalarda alınan tutarlı ve istikrarlı beyanlarıyla mesaj içerikleri birlikte değerlendirildiğinde sanığın, farklı zamanlarda birden fazla kez katılana sarılmaya ve öpmeye çalıştığı, dokunduğu ve başını okşadığı, bu eylemlerinin de ani ve kesik hareketlerle işlenen, bedensel temas içeren, cinsel arzuları tatmin amacına yönelik hareketler olduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

Bu kapsamda sanık Azmi Y'nin "zincirleme şekilde kamu görevini kullanarak sarkıntılık düzeyde cinsel saldırı" suçundan 9 yıl 3 aydan 26 yıl 2 aya, "zincirleme şekilde kamu görevini kullanarak cinsel tacizden" ise 5 aydan 5 yıl 2 aya kadar hapsi istendi.

Sanık Azmi Y. ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Haziran'a erteledi.

Mağdur avukatı Nurseda Arslan, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, savcının mütalaasında sanık hakkında takdiri indirim talep etmediğini belirterek, "Mütalaada her iki suçun zincirleme şekilde yapıldığı tespiti yapılmış bu nedenle istenen cezaların miktarı artmıştır. Mütalaadaki hukuki değerlendirme ve tespitler somut delilere dayanmış, müvekkilimin bu süreçte yaşadığı acıları bir nebze de olsa dindirmeye yönelik olmuştur. Bundan sonraki süreci değerlendirecek olan mahkeme heyetidir, gelecek celse kararın çıkmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.