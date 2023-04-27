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Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi

Siyasi partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de gerçekleştireceği propaganda konuşmalarının sıralaması belli oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 18:34, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 18:35
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Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminden önce cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin TRT'de gerçekleştireceği propaganda konuşmalarının sıralaması YSK Başkanı Ahmet Yener ve parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belirlendi. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler 7 Mayıs Pazar ve 13 Mayıs cumartesi günü 10'ar dakikalık propaganda konuşması gerçekleştirecek. TBMM'de grubu olan partilerden AK Parti en çok milletvekiline sahip parti olduğu için artı 20 dakika konuşma hakkına sahip olurken TBMM'de en çok milletvekiline sahip olan ikinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilave 10 dakika süre verilecek. TBMM'de milletvekili olan partilere ise 10'ar dakika ilave süre tanınacak. Propaganda konuşmalarında Türk bayrağı ile konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının 7 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri konuşmada ilk olarak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci sırada olacak. ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ikinci sırada, Muharrem İnce üçüncü sırada yer alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan dördüncü sırada konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecekleri propaganda konuşmasının sıralaması ise şu şekilde: "Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan"

Çekilen kuralara göre 7 Mayıs'ta sırasıyla Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, AK Parti, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MHP, Yenilik Partisi, CHP, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti temsilcileri konuşma yapacak.

13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konuşma sırası ise şöyle:

Yenilik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi, MHP, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, AK Parti, CHP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi.

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