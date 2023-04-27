Maden faciası davasında ilginç savunma: Kuyubaşına dahi gitmem yasaklanmıştı

TTK Amasra Müessese Müdürlüğünce işletilen maden ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen ve 43 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 8'i tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı davaya 3'üncü günde devam etti. Tutuklu yargılanan sanıklardan TTK Amasra Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada savunma yaptı. Kendisine mobbing uyguladığını ve görevden alındığını ifade eden Atmaca, "Ego savaşları diye bir ifade kullandım. Kimse bunu sormadı. Bazı arkadaşlar görev kabul etmiyordu. Benim görev yaptığım dönemde iş kazaları en az seviyeye indi. Kişi başına üretim en yüksek seviyeye yükseldi. Ben görevden alındım. Bana mobbing uyguladılar. Kuyubaşına dahi gitmem yasaklanmıştır. Ben görevden alınınca Müessese Müdürü Cihat bey yalnız kaldı. Sonrada bu olay oldu. Ben burada haksız yere tutukluyum" dedi.

Yetkilerinin alındığını ifade eden Atmaca'ya müşteki avukatlarınca "Kurumdan maaş alıyor musunuz?" şeklinde soru yöneltildi. Atmaca bu soruya davayla ilgisi olmadığını söyleyerek yanıt vermedi. Atmaca'nın, müşteki avukatlarının olaya ilişkin 'katliam' ifadesini, "katliam gibi kaza" olarak düzeltmek istemesi de dikkat çekti.

Kendisine hiçbir denetlemenin bildirilmediğini, denetlemelere eşlik etmediğini, acil eylem planının da kendisine tebliğ edilmediğini söyleyen Atmaca, görevde olduğu dönemde patlamanın yaşandığı bölgede çalışma ve kömür üretimi yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Dava, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman'ın savunmasıyla devam ediyor.