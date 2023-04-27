Sevdiği kız yüzünden bank çalan kişiye Belediyeden uyarı

Sosyal medya hesabında bir kişinin, üzerinde "Odunpazarı Belediyesi" yazan bankın fotoğrafıyla "Beraber oturduk diye bank çaldım. Beni mi sevmedin?" yazısına ilişkin belediyenin resmi Twitter hesabından mesaj paylaşıldı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Her aşk acısı çeken bankımızı çalarsa yandık... Kamu malına zarar vermenin veya çalmanın kanunen büyük cezası olduğunu bildiğinizi ümit ediyoruz sevgili gençler. (Bank taleplerine istinaden yazmak zorunda kaldık)."