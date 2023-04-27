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Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın sağlığı yerindedir, işinin başındadır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı yerindedir, işinin başındadır. Onun muhafızı ve yardımcısı Rabbimdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 20:30, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 21:13
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Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın sağlığı yerindedir, işinin başındadır

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, Sağlık-Sen Şube Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen programda sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlığı yerindedir, işinin başındadır. Onun muhafızı ve yardımcısı Rabbimdir. Allah'ın yardımıyla, desteğiyle yoluna devam edecek, milletimize, devletimize, insanlığa daha çok işler yapacaktır. Birtakım müfterilerin, insanlıktan nasibini almamış kesimlerin, kişilerin gayretleri veyahut da kirli niyetleri temiz insanları kirletmeyecek, yiğitlerin yiğitliğinden, büyüklerin büyüklüğünden asla eksiltmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısında duranlar, ona karşı kin ve nefret besleyenler sadece içimizdeki bazı kişiler değil dünyanın dört bir yanında böyle insanlar var. Onlara inat, onlara rağmen bu kervan yoluna devam edecektir. Kim ne derse desin, kervan yürüyecektir. Kervan hedefine dün olduğu gibi 14 Mayıs'ta ulaşacaktır."

Son 20 yılda sağlıkta büyük değişim yaşandığını ifade eden Bozdağ, bu alanda AK Parti iktidarlarına kadar adı konulmamış bir kast sisteminin bulunduğunu, işçinin, memurun, serbest çalışanın ayrı uygulamaya tabi tutulduğunu dile getirdi.

Bekir Bozdağ, "Sağlık sisteminde ülkenin cumhurbaşkanıyla benim işçi kardeşimi aynı güvence içinde ele alan eşitliği lafta değil, kağıtta değil, bir fiil hayata geçiren adımı attık." ifadesini kullandı.

Önceki dönemlerde tedavi olmak için arabasını, traktörünü satan vatandaşların olduğunu anlatan Bozdağ, bu dönemlerin kapandığını vurguladı.

Şehir hastanelerinin de Türkiye'de yeni bir anlayışı hayata geçirdiğini aktaran Bozdağ, yeni dönemde sağlık alanında daha ileri gidileceğini kaydetti.

- "14 Mayıs yeni bir başlangıç olacaktır"

Türkiye'yi durdurmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulmak istendiğine işaret eden Bozdağ, The Guardian gazetesinin eski dış politikalar şefinin açıklamalarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Washington, Londra, Berlin, Paris, Erdoğan kaybedince şampanya patlatacakmış. Kandil'in eli kanlı teröristleri neler yapıyorlar görüyorsunuz. Bir bir destek açıklıyorlar. FETÖ'nün teröristleri bir bir destek açıklıyorlar. DHKP-C'nin teröristleri bir bir destek açıklıyorlar. Bu ülkede PKK terör örgütü neden 'Kılıçdaroğlu'na oy verin' diye teröristlerine ve müzahir çevrelere çağrı yapıyor? 'Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı indireceğiz' diye açıklama yapıyor. FETÖ neden onlara 'oy verin, destek olun' diye çağrı yapıyor. Bütün teröristler Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor, bütün terör örgütleri orayı destekliyor. ABD, Londra, Berlin orayı destekliyor. Kirli hesapların sahibi, zayıf ve güçsüz Türkiye isteyenlerin hepsi orayı destekliyor. Bu ülkeyi zayıf görmek isteyen yabancı ülkeler ile bu ülkeye düşmanlık eden terör örgütleri 'Tayyip Erdoğan gitsin, Kılıçdaroğlu gelsin de bayram edelim' diye neden uğraş veriyorlar? Bizim sahip çıkacağımız irade, bu milletin iradesidir. Aziz Türk milleti, 'Londra, Washington sevinmesin o gün, 14 Mayıs onlar için yeni bir kabus olsun' diye sandıkları patlatacak, yeniden 'Başkanımız Erdoğan' diye dünyaya haykıracak. Teröre, Türkiye'yi ve dünyayı dar eden bu büyük liderin liderliğini ve yürüyüşünü, çapsız liderler, dünyanın kifayetsiz liderleri durduramayacaktır."

Türkiye'nin istikrarının önemli olduğunu ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk turda seçileceğini söyledi.

Bakan Bozdağ, "Cumhurbaşkanımızı zayıflatmak, onun parlamentodaki desteğini azaltmak, onun gücünü almak anlamına gelir. Cumhurbaşkanımızı, parlamentoda da arkasına daha büyük destek koyarak daha güçlü yapacağız. Onu yalnız bırakmayacağız, parlamentoda da bırakmayacağız, Külliye'de de bırakmayacağız. Dünyanın hiçbir yerinde de onu yalnız bırakmayacağız. Vakit, hesapları, oyunları bozma vaktidir. 14 Mayıs yeni bir başlangıç olacaktır." diye konuştu.

Programa, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

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