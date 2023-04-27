EGM açıkladı: 10 bin polis alımı gerçekleştirilecek
Emniyet Genel Müdürlüğü, 10 bin polis alımı yapılacağını açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 20:55, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 21:10
Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 10 bin polis alımı yapılacağını duyurdu. Polis Akademisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "30. Dönem POMEM adaylarının dikkatine. Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 8 bin lisans (6 bin 800 erkek ve 1 bin 200 kadın), 2 bin önlisans (bin 700 erkek ve 300 kadın) olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Önemli Duyuru️Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 27, 2023
10 bin polis alımı gerçekleştirilecektir.
Ülkemize ve Teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun. https://t.co/mG4NInV9Bp