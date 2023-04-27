BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yerli elektrikli taşıtlar için kullandırılacak krediler için vade ve kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

BDDK'nın aldığı karara göre, fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek.

900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade,

1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade,

2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kulllanabilecek.

Kullandırılacak taşıt kredilerinde kredi tutarının taşıt değerine oranının 900 bin TL ve altında olan araçlarda yüzde 70'i, 900 bin - 1 milyon 800 bin TL arasındaki araçlarda yüzde 50'yi, 1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda yüzde 20'yi aşmaması gerektiği, 2 milyon 200 bin ve 2 milyon 800 bin TL'ye kadar olan taşıtlarda yüzde 0 olacağı belirtildi..