Yalova'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü
Yalova'nın Altınova ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 21:13, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 21:14
Subaşı Kalıcı Konutlar mevkisinde B.K. idaresindeki 77 ABF 597 plakalı hafif ticari araç devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü ile V.G. ve H.S'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cesetler, savcının incelemesinin ardından Altınova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.