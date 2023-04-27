Akit gazetesinin de bulunduğu binada yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez Mahallesi'nde Akit Medya'nın da içinde yer aldığı 3 bloklu iş merkezinin bodrum katındaki halı imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, 9 katlı binanın diğer katlarına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Yangın nedeniyle binada bulunan çalışanlar tahliye edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.