Giresun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!
Faizsiz 20.000 TL'yi Kaçırmayın!
Sponsorlu İçerik
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Türkiye'nin en uzun 4. köprüsü yarın hizmete girecek
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
Bakan Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
BDDK'dan yerli elektrikli araç kredi limitlerine yeni düzenleme
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Öğrencilerin zamma isyan ettiği Üniversiteden açıklama
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belirlendi
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
ESK, piyasaya müdahale etmek için 'besi çiftliği' kuracak
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Erdoğan: Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Diyarbakır'daki operasyonda gözaltına alınan dört gazeteci tutuklandı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Deprem Komisyonu Raporu açıklandı: 165 ciddi tespit yapıldı
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
Seçmen sayısının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
23 Nisan etkinliklerinde erkek öğrenciye oryantal dansa tepki
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
MEB uluslararası mesleki ve teknik Anadolu liselerini yaygınlaştırıyor
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Erdoğan'ın sağlık durumunu açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
Afetzede eczacıların nakil hakkına acil çözüm bekleniyor
'300 milyar dolar politik bir palavra'
'300 milyar dolar politik bir palavra'
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Erdoğan'dan engelli öğretmenlerden atanamayan diğer adaylar hakkında açıklama
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Yurt içinde gözler Merkez Bankası'na çevrildi
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Emniyet içinde 'gerilla tipi FETÖ'cüler tespit ettik, savcılıkla paylaşacağız
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Sarı bilmece! Bayi ve esnafın ÖTV çekişmesi: İndirim var ama satan yok
Mesaiye iki günlük ara
Mesaiye iki günlük ara
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
'Eğer Togg'u yapabilmişsek, vesayet geride kaldığı içindir'
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddiası yalanlandı
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
Ali Yalçın: Biz sayın Cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
'Yarısı Bizden' kampanyasına 125 bin 814 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
TÜİK'ten 'TÜİK'e açtığımız davayı kazandık' haberine açıklama
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
Ak Partili Turan: Bizim HÜDA-PAR ile ittifağımız yok
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
BOTAŞ'tan 'Kapalıçarşı'da döviz alım satım işlemi yapıldığı' iddiasına açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Giresun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 22:24, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 22:26
Yazdır
Giresun'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Ordu'dan Giresun'a seyir halinde bulunan Nikolos Gelashvili idaresindeki GS-99-M plakalı tır Bulancak ilçesi Fatoğlu Kavşağı'nda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 FJY 737 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada 34 FJY 737 plakalı otomobilde bulunan Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke, Melek B., Cemile Ç. ve Firdevs A. yaralı olarak Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Atilla Bektaş, Hayri Çiplakçöke hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber