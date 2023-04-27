Sipariş hakkı kazananlar 30 Nisan'da Togg'a kavuşacak
Togg için başvuruda bulunan ve sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslimat yapılacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2023 22:48, Son Güncelleme : 27 Nisan 2023 22:55
İlk sahipleri 29 Mart'ta TRT Haber yayınında belli olan Togg'un teslimatları devam ediyor.
Açıklama Togg'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Teslimatların söz verildiği gibi devam ettiği belirtilen açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X'leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" denildi.