Seçimlerde aday adayı olmak için istifa eden ve sonra göreve dönen memurların sendika üyelikleri geçerli midir?

Milli Eğitim Bakanlığı, emrinde görev yapan personelden 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üyesi olup seçimlerde aday adayı olmak için istifa eden ve adaylığı veya seçimi kaybetmeleri nedeniyle göreve dönenlerin sendika üyelik durumlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşünün yansıtıldığı görüş yazısı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve 74774353 sayılı görüş yazısında; "4688 sayılı Kanun kapsamında sendika üyesi olup 2018 yılında yapılan genel seçimlerde aday adayı olmak için kamu görevliliğinden çekilen ve adaylığı veya seçimi kaybetmeleri nedeniyle göreve dönenlerin;

1) Kamu görevliliğinden çekildikleri tarih ile tekrar göreve başladıkları tarih aralığında kamu görevlisi olarak görev yapmamaları nedeniyle sendika üyeliklerinin ve sendika organlarındaki görevlerinin sona ereceği, yeniden sendika üyesi olabilmeleri için 4688 sayılı Kanun kapsamında işlem yapmaları gerektiği, sendika yönetim kurulu üyeliğine bağlı olarak kullanılan aylıksız izinlerinin devam etmeyeceği,

2)Sendika üyeliklerinin sona ermesi nedeniyle görevde olmadıkları sürelere rastlayan toplu sözleşme ikramiyesi ödemelerinden faydalanamayacakları, mütalaa edilmiştir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR