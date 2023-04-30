Mesleki çalışmalar beş günden eksik olarak planlanmışsa bile tam ek ders ödenir mi?

Bilindiği gibi konu hakkında tüm teşkilatımıza gönderilen Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 04.04.2023 tarihli ve 73659578 sayılı yazısında; "... Öğretmenlerimiz, OBA platformu üzerinden daha önce almadıkları herhangi bir eğitimi uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları halinde mesleki çalışmalarını da tamamlamış sayılacaklardır. Eğitimler 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren öğretmenlerimizin erişimine açılacak ve 20 Nisan 2023 günü saat 23.59'da sona erecektir." açıklaması yer almaktadır.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir." hükmüne yer verilmiştir.

Hükümden de anlaşılacağı üzere meslekle ilgili çalışma görevi karşılığında öngörülen ek ders ücreti haftalık olarak belirlenmiş, çalışma günü bazında bir belirlemeye gidilmemiştir. Bu nedenle söz konusu çalışmaların beş çalışma gününden az ya çok planlanması durumunda da yine haftada 15 saat ek ders ücreti ödenmesi öngörülmektedir.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19.04.2023 tarih ve 74736393 sayılı görüş yazısında; "Bu çerçevede öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerinin tüm gereklerini ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde eksiksiz olarak fiilen yerine getirmiş olmaları halinde bu kapsamda öngörülen haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün olabileceği değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR