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AYM'den kadınlar için soyadı kararı

Anayasa Mahkemesi kadının yalnızca evlenmeden önceki soyadını kullanmasını kabul etmeyen TMK'nın 187. maddesini "eşitlik ilkesine" aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 01:26, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 01:28
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AYM'den kadınlar için soyadı kararı

Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanunu'nun "187. maddesini "eşitliğe" aykırı değerlendirmesi ve oyçokluğu ile iptal etti.

Türk Medeni Kanunu'nun 187. maddesi şöyledir;

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir"

"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI"

Yüksek Mahkeme, erkeklerin evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanabilmesine karşın kadınların sadece kocasının soyadının önünde kullanabilmesinin cinsiyet temelinde farklı muamele olduğunu belirtti. İptal kararı dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

İstanbul 8. Aile Mahkemesi iptal kararı verilmesini, "Erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkünken, aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesi ile bağdaşmadığı." gerekçesi ile istedi.

Yüksek Mahkeme, şu değerlendirmeyi yaptı, "Erkek, evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde, kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır.. Ortak soyadının aile bağlarını korumanın zorunlu olduğunun, bu manada eşlerin ortak soyadı taşımamaları halinde aile bağlarının hiçbir şekilde korunamayacağının söylenmesi de zordur. Evlenmeden önceki soyadının, evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır."

Yüksek mahkeme, iptal kararının; Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.

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