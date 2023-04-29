Eğitim Müfettiş Yardımcıları e-Sınav uygulamalarında 'Bina Sınav Sorumlusu' olarak görevlendirilebilir mi?

Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin 19 uncu maddesinin 1.fıkrasının (b) bendinde; "e-Sınav bina komisyonu, milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısı, il veya ilçe milli eğitim şube müdürü, maarif müfettişi ve uzman kadroları ile e-Sınav uygulamalarının gerçekleştirildiği salon veya salonların bulunduğu binalarda görevli okul veya kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya öğretmen olarak görev yapan bir yetkilinin başkanlığında, her salonda e-Sınav uygulama sertifikasına sahip personelden bir sınav uygulama ve izleme sorumlusu ile uzman, mühendis, okul veya kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı, öğretmen, araştırmacı, programcı ve çözümleyici olarak görev yapanlardan bir salon başkanı ve bir gözetmen olmak üzere dört üyeden milli eğitim müdürünün teklifi ve valilik veya kaymakamlık oluru ile oluşturulur." hükmü yer almaktadır

Ve aynı Yönergenin "Tanımlar" bölümünde "Maarif Müfettişi" tanımı olarak, "Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile maarif müfettişleri başkanlıklarında görevli maarif müfettişleri başkanı, maarif müfettişleri başkan yardımcısı, maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısını" ibaresi yer almaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.04.2023 tarih ve 73766988 sayılı görüş yazısında; "Maarif müfettiş yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin e-Sınav oturumlarında Bina Komisyon Başkanı (Bina Sınav Sorumlusu) olarak görevlendirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR