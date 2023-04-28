Sudan'dan askeri uçakla tahliye edilen 170 Türk vatandaşı Türkiye'ye geldi

Tahliye olan vatandaşlar Türkiye'ye döndükleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

Açığa park eden askeri uçaktaki 170 Türk vatandaşı otobüslerle terminal binasına getirildi. İGA yetkileri tarafından karşılanan vatandaşlara içecek ikramı yapıldı.

Akşam saatlerinde Port Sudan'dan hareket eden MSB'ye ait A400M tahliye uçağı 02.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

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