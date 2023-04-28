İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de bir sitede çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 07:29, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 07:38
İzmir'in Narlıdere ilçesindeki bir sitede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.