Almanya'dan skandal karar: Sandık kurulmasına izin vermediler

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilcilikleriyle gümrük kapılarında oy verme işlemi dün başlarken, 1,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da sandığa engel konuldu. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Dortmund, Fulda, Kassel, Siegen, Limburg, Kiel, Mannheim, Saarbrücken, Bielefeld ve Ulm'de sandık kurulmasına izin verilmedi. Karara büyük tepki var:

> Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Saçma bir karar. Biz sandığı milletimizin ayağına götürelim istedik, son güne kadar beklettiler. Misyonlarımızın olmadığı yerlerde de sandık açabileceğimizi, sandık kurullarını oluşturabileceğimizi yazıyla YSK'ye gönderdik. Sonuçta herkes izin verdi, Avusturya dahil. Almanya, 'misyonların olmadığı yerlerde izin vermeyeceğiz' diye siyasi bir karar aldı, vizede olduğu gibi.