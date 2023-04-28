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Brent petrolün varil fiyatı 78,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78,75 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 09:51, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 09:52
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Brent petrolün varil fiyatı 78,75 dolar

Dün 78,55 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,67 artışla 78,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin geçen hafta ticari ham petrol ve benzin stoklarında yaşanan düşüş ve mayıstan itibaren uygulamaya konulacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 100 bin varil azalarak 460 milyon 900 bin varile gerilediğini açıklamıştı. Benzin stokları ise 2 milyon 400 bin varil düşüşle 221 milyon 100 bin varile geriledi. Söz konusu veriler, ülkede talebin yüksek seyrettiği algısına neden oluyor.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın başı çektiği OPEC+ grubu ise ekimden bu yana devam eden günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ilaveten bazı ülkelerin mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil seviyesinde gönüllü kesinti yapma kararı aldığını teyit etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin'de Kovid-19 salgını kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından talep toparlanması yaşanan bir dönemde OPEC+ grubunun arz kesintisi kararı açıklaması da fiyatları destekleyen bir unsur oldu.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, petrol piyasalarının dengelendiğini belirterek, OPEC+ grubu nezdinde ilave petrol üretim kısıntısına gerek görmediklerini söyledi.

Novak, perşembe günü başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa, Rusya'nın üretim kısıntısı kararını ve diğer ülkelerde gördüğümüz kesintileri dikkate alırsak, piyasa artık dengelendi. Ayrıca, tüketim şimdi artmaya başlayacak." dedi.

Ancak ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler ve daha fazla faiz artışına ilişkin belirsizlik önümüzdeki dönemde petrol talebine ilişkin endişeleri artırarak fiyatları baskılıyor.

Yatırımcılar enflasyonla mücadele eden merkez bankalarının potansiyel faiz artırımlarının ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'ndeki ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğinden ve talebi azaltabileceğinden endişe ediyor.

ABD, İngiltere ve Avrupa'da merkez bankalarının gelecek ay yapılacak toplantılarında faiz oranlarını artırması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,21 ile 79,62 dolar aralığının direnç, 78,24 ile 77,68 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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