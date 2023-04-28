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e-YDS yarın, DİB-MBSTS pazar günü yapılacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy: (Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı) 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 09:56, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 09:58
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e-YDS yarın, DİB-MBSTS pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YDS 2023/5) cumartesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2023-DİB-MBSTS) ise pazar günü yapılacağını bildirdi.

Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın 5'inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde İspanyolca ve İtalyanca dillerinde uygulanacağını belirtti.

1145 adayın katılımıyla yapılacak e-YDS'de 179 personelin görev alacağını, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verileceğini aktaran Ersoy, 2023-DİB-MBSTS'nin ise 40 il 41 sınav merkezinde yapılacağını ifade etti.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-DİB-MBSTS'ye ilişkin, "Toplam 50 bin 788 adayın katılımıyla yapılacak sınavda emniyet dahil 7 bin 11 görevli yer alacak, 146 bina ve bin 741 salonda düzenlenecek sınav saat 14.45'te başlayacak. Sınavda adaylara, 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek." bilgisini paylaştı.

Ersoy, sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günleri açık olacağı bildirildi.

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