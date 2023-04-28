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'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 10:43, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 10:47
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'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

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