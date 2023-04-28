'Sözleşmeli 81 bin 108 sağlık personelinin kadroya geçişi tamamlandı'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 10:43, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 10:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."