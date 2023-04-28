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Diyarbakır'daki terör soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Diyarbakır merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 64 zanlıdan 29'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı- Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 11:01, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 11:02
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Diyarbakır'daki terör soruşturmasında 29 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 64 şüpheliden 29'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i de savcılık ifadesi sonrası salıverildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında 21 ilde gözaltına alınan ve dün emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 64 zanlıdan 5'si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

"Tutuklanma" talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 59 şüpheliden 29'u tutuklandı, 30'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 15 kişi daha gözaltında

Devam eden operasyonda 15 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylelikle soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan kişi sayısı 143'e yükseldi.

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alanlar, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Gözaltındaki 79 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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