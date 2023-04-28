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Altının gram fiyatı 1.240 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını 8.240 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2023 11:26, Son Güncelleme : 28 Nisan 2023 11:27
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Altının gram fiyatı 1.240 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.240 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü 1.242 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.240 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.240 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.988 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,30 gerileyerek 1.982 dolardan işlem görüyor.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın, enflasyon riskinin diri kaldığını aktararak, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını bildirdi.

Bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, ülkede bugün açıklanacak verilerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Analistler, Avro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların direnç olarak öne çıktığını belirterek, 1.980 ve 1.950 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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